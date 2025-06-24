Новий головний тренер чернівецької Буковини, яка виступає в Першій лізі України, Сергій Шищенко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чому вирішив очолити саме цей клуб, незважаючи на пропозиції з УПЛ.

«Всі знають, що мені надійшло декілька пропозицій. Першою вийшла на мене ФК Олександрія, потім 2 червня з'явився варіант з Буковиною і мій вибір пав на Чернівці. До цього моменту жодних перемовин не було.

Побачив, як стрімко розвивається клуб. Не всі клуби УПЛ можуть похизуватись рівнем організації, який є тут. Дуже класно, що я знову в Буковині. В цьому плані все добре.

Знайомлюсь з інфраструктурою та футболістами, з якими ще проведемо індивідуальні бесіди. Дуже потужний обсяг роботи попереду», – сказав Шищенко.