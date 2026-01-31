За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, міланський Інтер близький до оренди перспективного півзахисника Ліверпуля.

25-річний Кертіс Джонс перебуває на просунутій стадії переговорів з керівництвом «нерадзуррі» і готовий перейти в італійську Серію А. Однак угода можлива лише після того, як Інтер оформить оренду Давіде Фраттезі в Ноттінгем Форест.

Наголошується, що міланський клуб хоче зберегти опцію викупу Джонса після завершення сезону. Цього сезону Кертіс провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль після матчу Ліги чемпіонів залишився без правих захисників.