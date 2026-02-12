Інтер Маямі оприлюднив офіційну інформацію щодо стану здоров’я капітана команди Ліонеля Мессі.

Аргентинський нападник не взяв участі у тренуванні в середу, 11 лютого. Причиною стала травма задньої поверхні лівого стегна, яку футболіст отримав у матчі проти еквадорської Барселони Гуаякіль, що завершився з рахунком 2:2. Додаткові медичні обстеження підтвердили м’язове ушкодження, повідомляє пресслужба Інтер Маямі.

У клубі зазначили, що терміни повернення 38-річного гравця до повноцінного тренувального процесу залежатимуть від його клінічного стану та динаміки відновлення найближчими днями.

У зв’язку з травмою Мессі Інтер Маямі разом з організаторами та місцевою владою ухвалив рішення перенести заключний передсезонний товариський матч проти еквадорського Індепендьєнте дель Вальє, який мав відбутися в Пуерто-Рико. Спочатку гру було заплановано на 13 лютого, однак тепер вона відбудеться 26 лютого.