Інтер Маямі переніс матч через травму Мессі
Капітан команди пропустив тренування через ушкодження стегна
18 хвилин тому
Інтер Маямі оприлюднив офіційну інформацію щодо стану здоров’я капітана команди Ліонеля Мессі.
Аргентинський нападник не взяв участі у тренуванні в середу, 11 лютого. Причиною стала травма задньої поверхні лівого стегна, яку футболіст отримав у матчі проти еквадорської Барселони Гуаякіль, що завершився з рахунком 2:2. Додаткові медичні обстеження підтвердили м’язове ушкодження, повідомляє пресслужба Інтер Маямі.
У клубі зазначили, що терміни повернення 38-річного гравця до повноцінного тренувального процесу залежатимуть від його клінічного стану та динаміки відновлення найближчими днями.
У зв’язку з травмою Мессі Інтер Маямі разом з організаторами та місцевою владою ухвалив рішення перенести заключний передсезонний товариський матч проти еквадорського Індепендьєнте дель Вальє, який мав відбутися в Пуерто-Рико. Спочатку гру було заплановано на 13 лютого, однак тепер вона відбудеться 26 лютого.
