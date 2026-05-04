Інтер переміг Парму та повернув собі Скудетто
«Нерадзуррі» достроков оформили чемпіонство в Італії
близько 1 години тому
У матчі 35-го туру Серії А Інтер на домашній арені впевнено обіграв Парму з рахунком 2:0.
Рахунок у зустрічі відкрив Маркус Тюрам, який відзначився наприкінці першого тайму. Після перерви перевагу «нерадзуррі» закріпив Генріх Мхітарян.
Ця перемога дозволила Інтеру достроково оформити чемпіонство Італії. Команда очолює турнірну таблицю, маючи 82 очки після 35 матчів і випереджаючи найближчого переслідувача – Наполі – на 12 балів.
Інтер повернув собі титул чемпіона, який команда виграла в сезоні-2023/24. Міланський клуб виграв 21 Скудетто, більше тільки в Ювентуса – 36.
Серія А. 35-й тур
Інтер – Парма 2:0
Голи: Тюрам, 45+1, Мхітарян, 80
Нагадаємо, Федеріко Дімарко – рекордсмен Серії А за результативними передачі за сезон.
