Інтер проявляє зацікавленість до голкіпера Манчестер Юнайтед
Клуб може оформити перехід Андре Онана
42 хвилини тому
Міланський Інтер виявляє інтерес до повернення голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.
Італійський клуб має намір скористатися складною ситуацією камерунця в Манчестері та запросити його назад до Мілана, де воротар користується великою підтримкою вболівальників.
Керівництво нерадзуррі розглядає Онана як можливу заміну Яну Зоммеру, який думає про зміну команди.
Нагадаємо, що з літа 2022 по літо 2023 року Онана вже захищав кольори Інтера, провівши 41 матч. За цей період він допоміг клубу здобути Кубок і Суперкубок Італії, а також вийти у фінал Ліги чемпіонів, де міланці поступилися Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити 80 мільйонів євро за зіркового хавбека Реала.