Міланський Інтер виявляє інтерес до повернення голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.

Італійський клуб має намір скористатися складною ситуацією камерунця в Манчестері та запросити його назад до Мілана, де воротар користується великою підтримкою вболівальників.

Керівництво нерадзуррі розглядає Онана як можливу заміну Яну Зоммеру, який думає про зміну команди.

Нагадаємо, що з літа 2022 по літо 2023 року Онана вже захищав кольори Інтера, провівши 41 матч. За цей період він допоміг клубу здобути Кубок і Суперкубок Італії, а також вийти у фінал Ліги чемпіонів, де міланці поступилися Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити 80 мільйонів євро за зіркового хавбека Реала.