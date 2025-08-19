Каземіро: «Манчестер Юнайтед завжди повинен перемагати»
Півзахисник Червоних Дияволів прокоментував матч з Арсеналом у першому турі АПЛ
17 хвилин тому
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро висловився після поразки команди у стартовому турі АПЛ від Арсенала (0:1).
Манчестер Юнайтед завжди повинен думати про перемогу. Я не збираюся говорити, що поразка – це нормально, ми повинні перемагати. Манчестер Юнайтед завжди повинен перемагати. Думаю, що ми показали хороші моменти і сьогодні грали набагато краще, але нам потрібно прагнути до перемоги. Зараз ми на правильному шляху. У нас хороші стосунки, і ми йдемо цим шляхом. Це складно. У кожного може бути своя думка. За останні кілька років ми дійшли до кількох фіналів, наприклад, до фіналу Ліги Європи в минулому сезоні, і нам бракує тільки перемоги, – сказав Каземіро в коментарі Beinsports.
У минулому сезоні бразилець провів 40 матчів у всіх турнірах, відзначившись п’ятьма голами та трьома результативними передачами.
Поділитись