У матчі 1/8 фіналу Кубка Італії сезону 2025/2026 Інтер упевнено здобув перемогу над Венецією та гарантував собі вихід у наступний раунд.

Міланці відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки точному удару Анді Діуфа. Уже через дві хвилини Франческо Еспозіто подвоїв перевагу. Перший тайм завершився для Інтера комфортним 3:0 після гола Маркуса Тюрама на 34-й хвилині.

На старті другої половини Тюрам оформив дубль, збільшивши відрив господарів. Венеція відповіла лише одним голом: Річі Саградо на 66-й хвилині зменшив відставання. Проте кінцівка знову залишилася за Інтером — Анж-Йоан Бонні на 76-й хвилині встановив остаточний рахунок 5:1.

Команда з Мілана продовжить шлях у Кубку Італії. Раніше місця у чвертьфіналі вже гарантували собі Ювентус, Аталанта і Наполі.

Кубок Італії. 1/8 фіналу

Інтер – Венеція 5:1

Голи: Діуф 18, Еспозіто 20, Тюрам 34, 51, Бонні 76 – Саградо 66