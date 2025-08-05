25-річний шведський форвард Александер Ісак через тривалу відсутність знову з'явився на тренувальній базі Ньюкасла, перервавши бойкот.

Гравець раніше відмовився брати участь у тренуваннях команди та проігнорував азіатське турне, висловивши тим самим прагнення змінити клубну прописку. Весь цей час він підтримував форму в Іспанії на базі колишнього клубу Реал Сосьєдад, про це повідомило The Sun.

Однак після безрезультатного бойкоту Ісак все ж таки повернувся в розташування Ньюкасла і провів близько трьох годин в індивідуальному режимі на полі.

За чутками, Ліверпуль пропонував за нападника 120 мільйонів євро, але керівництво Ньюкасла відхилило цю пропозицію.

Минулого сезону Ісак провів 42 матчі на клубному рівні, забив 27 м'ячів і віддав 6 результативних передач.