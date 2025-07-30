Сергій Стаднюк

Відомі представники англійської Прем’єр-ліги провели чергові контрольні матчі в рамках підготовки до нового сезону.

Ліверпуль завершив азійське турне перемогою над Йокогамою Марінос з рахунком 3:1 у товариському матчі в Японії. Господарі першими відкрили рахунок на початку другого тайму зусиллями Асахі Уенаки, однак згодом німецький хавбек Флоріан Вірц відзначився дебютним голом за Ліверпуль і зрівняв рахунок. Після цього Трей Ніоні вивів команду Арне Слота вперед, а під завісу гри фінальний результат встановив Ріо Нгумоха.

У складі Ліверпуля дебютував нападник Уго Екітіке, а Алексіс Макаллістер вперше з’явився на полі в цьому міжсезонні. Аліссон не взяв участі у матчі з особистих причин. У першому таймі Ліверпуль контролював хід гри, але не реалізовував моменти, зокрема Ґакпо та Собослаї не змогли реалізувати виходи сам на сам. Наприкінці тайму Мамардашвілі врятував після небезпечного удару головою від Амано.

Ньюкасл зазнав третьої поспіль поразки на передсезонних зборах, цього разу поступившись команді Зірок чемпіонату Південної Кореї на стадіоні Кубка світу у Сувоні – 0:1. Це був перший матч у Південній Кореї в історії клубу. Єдиний гол зустрічі на 36-й хвилині забив Кім, який після передачі у штрафний майданчик холоднокровно переграв Ніка Поупа. Команда Едді Гау мала низку моментів: Гордон пробив повз ворота після активної атаки, а Еланга змусив голкіпера Джо витягнути м’яч з-під поперечини. Ближче до кінця матчу Осула двічі міг зрівняти рахунок, але його удари були заблоковані.

У складі Ньюкасла дебютували 18-річний південнокореєць Син Су Пак, який нещодавно приєднався з клубу Сувон Блувінгз, та 21-річний воротар Макс Томпсон, вихованець академії. Пак, що представляє молодіжну збірну Південної Кореї, мав шанс відзначитися в останні хвилини, однак захисники суперника не дозволили йому завдати вирішального удару. Перед цим Ньюкасл поступився Селтіку та Арсеналу, і наразі залишається без перемог у літнє міжсезоння.

Товариські матчі

Йокогама – Ліверпуль 1:3

Голи: Уенака, 55 – Вірц, 62, Ніоні, 68, Нгумоха, 87

Ліверпуль: Мамардашвілі, ван Дейк (Ендо, 59), Конате (Цимікас, 64), Собослаї (Елліотт, 64), Салах (Ніоні, 64), Ґакпо (Нгумоха, 64), Ґравенберх (Джонс, 46), Екітіке (Нуньєс, 46), Керкез (Робертсон, 64), Вірц (Макаллістер, 64), Бредлі (Фрімпонг, 64).

K-Ліг Старз – Ньюкасл 1:0

Гол: Кім Джин Ґю, 36

Ньюкасл Юнайтед: Нік Поуп (Макс Томпсон, 73), Джамал Ласселлс, Сандро Тоналі (Тревіс Хернес, 77), Ентоні Гордон, Еміль Крафт (Гаррісон Ешбі, 73), Вільям Осула (Син Су Пак, 82), Ентоні Еланга, Тіно Лівраменто, Джо Віллок (Алфі Гаррісон, 90), Алекс Мерфі, Льюїс Майлі.

Раніше дебют Вірца не врятував Ліверпуль від другої поразки поспіль.