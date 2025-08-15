Нападник Ньюкасла Александер Ісак бойкотує тренування команди та не має наміру виступати за сорок у матчах. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, клуб поки не штрафував шведського футболіста. Однак ситуація зміниться, якщо він пропустить матч 1-го туру англійської Прем’єр-ліги з Астон Віллою, який відбудеться у суботу, 16 серпня. Сторона гравця вважає, що Ньюкасл не буде активно шукати нового нападника, якщо піти клубу на поступки.

Раніше повідомлялося, що 25-річний форвард прагне перейти до Ліверпуля.

Ісак виступає за Ньюкасл з літа 2022 року. Його контракт із клубом діє до літа 2028-го. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 120 млн євро.