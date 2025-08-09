Сергій Стаднюк

Завершилися всі найцікавіші товариські матчі ігрового дня суботи, 9 серпня, серед європейських клубів.

Манчестер Юнайтед і Фіорентина розійшлися миром в основний час. Уже на 8-й хвилині Зом вивів італійців уперед, але автогол Гозенса зрівняв рахунок. Долю поєдинку вирішила серія пенальті, де «червоні дияволи» перемогли 5:4, а вирішальний удар у Фіорентини не реалізував Парізі. Нагадаємо, що «фіалки» зустрінуться у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з Поліссям, якщо український клуб збереже перевагу в три м’ячі над угорським Пакшем.

Кельн подарував своїм уболівальникам сенсаційну розгромну перемогу над Аталантою. Дубль оформив Тільманн, ще по голу забили Камінскі та Вальдшмідт із пенальті. Поразка стала черговою неприємністю для бергамасків після відходу багаторічного тренера Джан П’єро Гасперіні.

Вест Гем і Лілль зіграли 1:1 у основний час – Жиру забив наприкінці першого тайму, але Фюллькруг зрівняв рахунок на 87-й хвилині. В серії пенальті 5:4 сильнішими були англійці, обидві команди не реалізували хоча б одну спробу.

Лідс і Мілан також зіграли внічию 1:1. Хіменес вивів «россонері» вперед у першому таймі, однак після перерви Штах ударом з меж штрафного відновив рівновагу, встановивши остаточний результат.

Ньюкасл у рідних стінах поступився Атлетико Мадрид. Після перерви спочатку Хуліан Альварес відкрив рахунок, а Ґрізманн подвоїв перевагу іспанців, використавши помилку оборони господарів.

Марсель упевнено переміг Астон Віллу. Ґрінвуд відкрив рахунок уже на 5-й хвилині, англійці відповіли швидким голом Макґінна, але наприкінці зустрічі Обамеянг оформив дубль і приніс «провансальцям» заслужену перемогу.

Товариські матчі

Манчестер Юнайтед – Фіорентина 1:1 (5:4 – пен.)

Голи: Гозенс, 25 (автогол) – Зом, 8

Кельн – Аталанта 4:0

Голи: Тільманн, 26, 58, Камінскі, 32, Вальдшмідт, 66 (пен.)

Вест Гем – Лілль 1:1 (5:4 – пен.)

Голи: Фюллькруг, 87 – Жиру, 45+1

Лідс – Мілан 1:1

Голи: Штах, 67 – Хіменес, 31

Ньюкасл – Атлетико Мадрид 0:2

Голи: Хуліан Альварес, 50, Ґрізманн, 63

Марсель – Астон Вілла 3:1

Голи: Ґрінвуд, 5, Обамеянг, 76, 79 – Макґінн, 8