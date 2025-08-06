Нападник Ньюкасла Александер Ісак тимчасово відсторонений від тренувань із командою. Як повідомляє видання Give me Sport, швед прибув у розташування клубу після повернення з Азії, однак головний тренер Едді Хау наказав йому працювати індивідуально.

Раніше Ісак пропустив передсезонне турне Сорок через чутки про можливий трансфер у Ліверпуль. Керівництво Ньюкасла, за інформацією джерела, висунуло гравцеві ультиматум: або він підписує новий контракт, або залишає клуб.

Футболіст, утім, сподівається саме на перехід у Ліверпуль.

У сезоні 2024/2025 Ісак провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 27 голів і зробив шість асистів. Його контракт із Ньюкаслом чинний до літа 2028 року. За даними ЗМІ, клуб готовий розглядати пропозиції від €140 млн. Transfermarkt оцінює футболіста в €120 млн.