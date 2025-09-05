Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду відштовхнув одного з фанатів в одному з готелів Єревана, де португальська команда розмістилася в очікуванні матчу відбору до чемпіонату світу 2026 року проти збірної Вірменії.

На відео потрапив епізод, де один з фанатів підбіг до Роналду, щоб зробити спільне фото. У відповідь футболіст відштовхнув шанувальника, а іншим фанатам дорогу перегородили охоронці.

Матч Вірменія — Португалія відбудеться 6 вересня 2025 року в Єревані о 19:00 за київським часом.

Збірні Вірменії і Португалії потрапили до групи F відбору ЧС-2026 разом з Ірландією та Угорщиною. У другому турі Вірменія прийматиме Ірландію на своєму полі, а Португалія зіграє на виїзді з Угорщиною.