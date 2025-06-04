Іспанія - Франція: чи зможе команда Дешама взяти реванш за півфінал Євро?

Михайло Цирук

В четвер, 5 червня, відбудеться другий півфінальний поєдинок Ліги націй 2024/25 між збірними Іспанії та Франції (21:45, трансляція – MEGOGO). Обидві команди належать до числа найуспішніших в недовгій історії цього турнірну. Французи вигравали ЛН у 2021 році, іспанці - у 2023, і цього разу одна з команд знову наблизиться до перемоги в турнірі на відстань одного кроку. Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу, який визначить другого фіналіста цього розіграшу Ліги націй.

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Шлях команд до півфіналу

Іспанці та французи подолали груповий етап Ліги націй досить впевнено. Особливо це стосується підопічних Луїса Де ла Фуенте, які набрали 16 очок з 18 можливих. Фурія роха розпочала турнір з втрати очок у Сербії (0:0), однак ця перша осічка стала й останньою, адже далі були лише перемоги. Над Швейцарією (4:1), Данією (1:0), вдома з Сербією (3:0), ще раз Данією (2:1) та Швейцарією (3:2).

А от стадія чвертьфіналу далася збірній Іспанії вкрай непросто. Перший матч проти Нідерландів у Роттердамі завершився внічию 2:2, яку гості змогли вирвати лише на третій компенсованій хвилині. Не легше було й у другій грі: Іспанія тричі виходила вперед, однак нідерландці тричі знаходили в собі сили відігруватися. У підсумку все дійшло до серії пенальті, у якій путівку до фіналу чотирьох вирвала саме фурія роха (5:4).

Збірна Франції на шляху до півфіналу поразок не уникла, однак це не завадило їй виграти свою групу. Ле Бльо розпочали турнір з фіаско у домашньому матчі проти Італії (1:3), однак далі справи налагодилися. Підопічні Дідьє Дешама обіграли Бельгію (2:0), Ізраїль (4:1), ще раз Бельгію (2:1), поділили очки з Ізраїлем та взяли реванш в Італії (3:1).

А ось у чвертьфіналі французи були на межі провалу. На цей провал дуже сподівалися вболівальники збірної України, адже в разі перемоги у протистоянні Хорватії саме вона, а не Франція, була б нашим суперником у відбірковій групі ЧС-2026. Однак, сенсації не сталося.

У першому поєдинку на своєму полі Хорвати несподівано перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Будіміра та Перішича, однак точні удари Олісе та Дембеле в Парижі зробили рахунок за сумою двох матчів рівним, а в драматичній серії післяматчевих пенальті на один удар точнішими виявилися саме французи.

Заявка команд на матч

Іспанія

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

Захисники: Оскар Мінгеса (Сельта), Педро Порро (Тоттенгем), Даві Вівіан (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Робін Ле Норман (Атлетіко), Дін Хейсен (Борнмут), Алехандро Грімальдо (Байєр), Марк Кукурелья (Челсі)

Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Гаві, Фермін Лопес, Педрі, Дані Ольмо (усі — Барселона), Іско (Бетіс), Мікель Меріно (Арсенал), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільярреал)

Нападники: Ламін Ямаль (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Саму Омородіон (Порту), Альваро Мората (Галатасарай)

Франція

Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн);

Захисники: Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Густо (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес, П'єр Калулу (обидва – Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Атлетіко), Бенжамен Павар (Інтер);

Півзахисники: Маттео Гендузі (Лаціо), Куадіо Коне (Рома), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ);

Нападники: Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (всі – ПСЖ), Раян Шеркі (Ліон), Рандаль Коло-Муані (Ювентус), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Успіхи команд у Лізі націй

Як уже було сказано на початку, загалом обидві збірні виступають у Лізі націй доволі вдало. У першому розіграші сезону 2018/19 команди не змогли вийти в плейоф, а от у другому обидві дісталися фіналу, у якому Франція перемогла з рахунком 2:1.

У кампанії 2022/23 дійшла до своєї перемоги в ЛН дійшла й Іспанія, яка у фіналі зуміла здолати Хорватію в серії пенальті (0:0, пен.5:4). Натомість Франція в тому розіграші ледь не вилетіла, і до останнього боролася за збереження прописки в Лізі А з командою Австрії.

Прогноз нам матч Іспанія - Франція

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога Іспанії – 2,37, нічия – 3,38, успіх Франції – 3,21. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

Історія зустрічей команд

Історія протистоянь збірних Іспанії та Хорватії досить велика, і налічує аж 37 матчів. Незначна перевага тут на боці фурії рохи: 17 перемог за 13 у суперника та семи нічиїх. Востаннє шляхи команд перетиналися зовсім недавно - у півфіналі тріумфального для іспанців Євро-2024, і тоді голи Ямаля та Ольмо допомогли вийти у фінал саме підопічним Де ла Фуенте (2:1).

Перед цим був уже згаданий фінал Ліги націй 2021, який виграли французи, однак з семи матчів до цього Ле Бльо перемогли лише в одному. Можливо, сьогодні команда Дешама зможе трохи покращити свою статистику у протистояннях з цим дуже непростим суперником?

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У матеріалі використані фото Getty Images