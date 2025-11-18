Після п’яти перемог у п’яти матчах кваліфікації важко повірити, що Іспанія ще не гарантувала собі путівку на літні фінали. Розгромивши Грузію 4:0 на виїзді в суботу, Іспанія тепер має шанс уперше в історії пройти весь цикл відбору на чемпіонат світу без єдиного пропущеного гола. Враховуючи, що для втрати першого місця їм потрібно програти з різницею в сім м’ячів, Іспанія, ймовірно, може розглядати цей матч як першу розминку перед літніми фіналами, до яких підходить із неймовірним імпульсом, програвши лише одну офіційну гру з березня 2023 року (26 перемог, 3 нічиї) та здобувши титули Євро-2024 і Ліги націй 2022/23.

Туреччина зробила практично все можливе, аби триматися за Іспанією, вигравши всі матчі групи E, крім поразки від Іспанії в першому колі. Парадоксально, але розгромна поразка 0:6 у тій грі фактично прирекла їх на місце в плей-оф, адже для прямого виходу їм потрібно стати першою командою в історії, яка переможе Іспанію з різницею в сім голів. Шанси на перше місце мінімальні, але реальнішою метою для Туреччини може бути продовження серії виїзних перемог в офіційних матчах 2025 року до чотирьох, аби зберегти імпульс перед березневими плей-оф.

Історія протистоянь

Усі чотири очні зустрічі з початку століття виграла Іспанія, три з яких з сухим рахунком.

Гаряча статистика та серії

Іспанія забивала в обох таймах у останніх чотирьох матчах кваліфікації. Іспанія виграла дев’ять матчів відбору поспіль без пропущених голів. Матчі Туреччини в цій кваліфікації в середньому приносять п’ять голів за гру. Дванадцять з п’ятнадцяти голів Туреччини в цій кампанії забиті до 60-ї хвилини.

Ключові гравці та відсутні

Мікель Оярсабаль став головною зброєю Іспанії в останніх восьми матчах, записавши на свій рахунок 14 гольових дій (8 голів, 6 асистів) – три з його останніх чотирьох голів за збірну забиті після 60-ї хвилини. Гол Арди Гюлера став би добрим знаком для Туреччини, адже вони виграли всі шість міжнародних матчів, у яких він забивав, причому останні п’ять – на виїзді. Ламін Ямаль – найгучніша відсутність Іспанії, а Дін Хейсен з Реала пропустив суботній матч через проблему з пахом. Каан Айхан у Туреччині був замінений через травму в грі з Болгарією й може пропустити цей матч, а Хакан Чалханоглу повернувся до Інтера з легким ушкодженням.

