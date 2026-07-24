Павло Василенко

Реал успішно розпочав підготовку до нового сезону під керівництвом Жозе Моурінью. У першому контрольному матчі, який проходив у закритому форматі, «вершкові» мінімально обіграли Алькоркон з рахунком 1:0.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не лише вийшов у стартовому складі, а й вивів мадридців на поле з капітанською пов'язкою.

Долю поєдинку вирішив Даніель Яньєс. На 81-й хвилині футболіст Реала впевнено реалізував пенальті, забивши єдиний м'яч у зустрічі та принісши команді першу перемогу під керівництвом нового головного тренера.

Для Моурінью цей матч став дебютним після повернення до мадридського клубу. Наступний контрольний поєдинок Реал проведе вже 28 липня, коли зустрінеться з іншим представником Іспанії – Леганесом.