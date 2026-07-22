Павло Василенко

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін тимчасово вибув із тренувального процесу команди через незначне м'язове перевантаження. Про це повідомив іспанський журналіст Аранча Родрігес.

За інформацією джерела, українець пропустив одне із занять, однак причин для серйозного занепокоєння немає. Очікується, що вже найближчим часом голкіпер повернеться до загальної групи та буде готовий зіграти в контрольному матчі.

«Лунін не тренувався через незначне м'язове перевантаження, однак це не завадить йому взяти участь у п'ятничному товариському матчі проти Алькоркона у Вальдебебасі», – повідомив Родрігес.

Минулого сезону 27-річний українець провів 12 матчів у складі Реала в усіх турнірах, пропустив 21 м'яч і один раз залишив свої ворота «сухими».

За підсумками кампанії мадридський клуб фінішував на другому місці в чемпіонаті Іспанії.

Новий сезон Ла Ліги «вершкові» розпочнуть виїзним матчем проти Еспаньйола. Зустріч першого туру відбудеться 22 серпня, початок – о 22:30 за київським часом.