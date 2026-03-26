«Треба використовувати шанси тут і зараз»: Трубін — про матч проти Швеції та вихід на ЧС-2026
6 хвилин тому
Голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін поділився емоціями перед вирішальним протистоянням зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026. Слова наводить YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ.
Воротар наголосив на важливості моменту для всієї країни та кожного гравця особисто.
Дуже радий, що в нас є така можливість вийти на чемпіонат світу. Це щось унікальне для країни, для нас усіх. Чемпіонат світу раз в 4 роки і за всю свою кар’єру в тебе буде не так багато спроб там зіграти.
Також Анатолій Трубін згадав тривалу відсутність синьо-жовтих на світових першостях та закликав партнерів реалізувати нагоду, якої Україна чекала два десятиліття:
З ЧС-2006 не пам’ятаю жодної гри, мені було 5 років. Ще малий був. Те, що 20 років не виходили на чемпіонат світу? На жаль, така статистика, таке випробовування для нас. Дійсно багато крутих гравців і не виходили. Але зараз є шанси і, як я казав до цього, треба використовувати їх тут і зараз.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Стало відомо, хто розсудить збірні України та Швеції у плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
