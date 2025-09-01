Італійський журналіст Уго Трані повідомив, що український нападник римської Роми Артем Довбик продовжить кар'єру у Мілані.

За його даними, форвард перейде до італійського клубу на правах оренди із можливістю подальшого викупу. У зворотному напрямку до Роми вирушить нападник Мілана Сантьяго Хіменес.

«Обмін Сантьяго Хіменеса на Довбика вже завершено. Це буде оренда з правом викупу контракту», – сказав Трані в ефірі програми Te la do io Tokyo на Tele Radio Stereo.

За час виступів за Рому Довбик провів 47 матчів, забив 17 голів та зробив дві результативні передачі. Контракт українця з римським клубом розрахований до 30 червня 2029 року, а за оцінкою Transfermarkt, його вартість становить 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл повернувся до перемовин з Довбиком.