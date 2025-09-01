Мілан підпише Довбика в останні години трансферного вікна
Ситуація з обміном суттєво змінилася
близько 2 годин тому
Артем Довбик/фото: Рома
28-річний форвард Роми Артем Довбик може змінити клуб – ним цікавиться команда, яка сім разів вигравала Лігу чемпіонів.
За даними Sky Sport, Мілан оформить перехід українця за кілька годин до закриття трансферного вікна. Це пов'язано з тим, що в останні години Челсі придбав нападника Мілана Сантьяго Хіменеса, а россонері завершать трансфер Довбика. Рома планує підписати на його місце Бреля Емболо з Монако.
Минулого сезону Довбик провів 44 матчі, забив 17 голів і зробив 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл повернувся до перемовин з Довбиком.