Павло Василенко

Мадридський Реал розпочав підготовку до нової кампанії Ла Ліги. За даними іспанських ЗМІ, Кіліан Мбаппе справив особливо сильне враження на Хабі Алонсо. Француз перетворився до невпізнання.

У 2024 році довгоочікуваний трансфер Мбаппе здійснився. Французький нападник нарешті приєднався до Реала, але швидко стало зрозуміло, що грати з 26-річним футболістом буде зовсім не легко.

У своєму першому сезоні в Ла Лізі нападник зіграв 34 матчі, забив 31 м’яч і віддав три результативні передачі.

Незважаючи на чудову статистику, француза критикували. Його головним недоліком вважалася відсутність бажаної інтенсивності гри без м'яча. Мбаппе майже не працював під тиском.

Як зазначає ESPN, все змінилося після приходу Хабі Алонсо. Навіть під час Клубного чемпіонату світу було помітно підвищену активність зірки після втрати м'яча. Однак нещодавно Мбаппе перевершив самого себе, здивувавши тренера Реала.

Алонсо був вражений трансформацією, яку зірковий форвард зазнав за останні тижні. Під час товариського матчу проти Леганеса (4:1) він був без м'яча, що не залишилося непоміченим Алонсо. Новий менеджер має привід для радості, оскільки його гра побудована на інтенсивному пресингу.

Перший матч Реала в новому сезоні Ла Ліги заплановано на 19 серпня. Столична команда зіграє вдома проти Осасуни.