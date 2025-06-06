Михайло Цирук

В суботу, 7 червня, збірна України проведе перший з двох контрольних матчів у межах турнірну Canadian Shield-2025 проти Канади – початок гри о 22:30.

Розповідаємо про формат турніру, склад нашої команди та суперника, згадуємо історію зустрічей та все найважливіше, що потрібно знати перед поєдинком.

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Формат турніру

На Canadian Shield-2025 Кожна команда проведе по два матчі, тож усього буде зіграно чотири поєдинки. Переможець турніру визначиться за найбільшою кількістю набраних очок. У випадку нічиєї в основний час одразу пробиватимуться пенальті.

Досить цікавою є сама система нарахування балів, адже вона, як і належить канадцям, нагадує хокейну. За перемогу в основний час команда отримуватиме три бали, у разі успіху в серії пенальті -– два, а за поразку в післяматчевій лотереї - одне очко.

Матчі збірної України (за київським часом):

7 червня, 22:30 Канада – Україна

11 червня, 00:00 Нова Зеландія – Україна

Пресконференція Сергія Реброва та Олександра Зінченка

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар)

Захисники: Микола Матвієнко (Шахтар), Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайличенко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США)

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Микола Михайленко (Динамо), Олександр Піхальонок (Динамо), Владислав Кабаєв (Динамо), Георгій Судаков (Шахтар), Єгор Назарина (Шахтар), Артем Бондаренко (Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина)

Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція)

Товариські зустрічі зазвичай стають шансом для так званих гравців другого ешелону, які отримують не так багато ігрової практики в команді, а також для дебютантів. Від команди Сергія Реброва в цьому плані хотілося б більшого, адже цікавих та несподіваних імен у списку тих, хто вирушив за океан, не так і багато.

У складі синьо-жовтих знайшлося місце для трьох дебютантів. Перший – Олександр Мартинюк з Олександрії. Лівий захисник провів хороший сезон в Олександрії: відіграв у 29 з 30 матчів чемпіонату, зробив дві результативні передачі та допоміг команді Руслана Ротаня здобути історичне срібло УПЛ. Тож, виклик цілком виправданий, адже незмінний гравець другої команди ліги – уже звучить як достатня підстава для того, аби тренерський штаб збірної звернув на тебе увагу.

Тренування збірної України в Канаді

Ще один новачок – динамівець Микола Михайленко, і його виклик у збірну точно не викликає жодних запитань. У другій частині чемпіонського для киян сезону Микола безапеляційно виграв конкуренцію у Володимира Бражка. Так, Бражко був просто не здатний її повноцінно вести, але це точно не проблеми Михайленка.

У перспективі цей 24-річний футболіст здається достатньо збалансованою опцією для того, аби стати наступником Тараса Степаненка на позиції опорного півзахисника збірної України. Адже Бражка часто критикують за надмірний ризик та недостатньо надійну роботу в обороні, Калюжного – за те, що цей гравець створений для того, аби битися та боротися, однак до чогось більш складного та витонченого не готовий. Про ще кількох гравців, за якими буде цікаво постежити в цих матчах, ми розповіли тут.

Суто технічно дебютантом є і Артем Бондаренко, однак його навіть важко таким сприймати. Те, що залізний гравець основи Шахтаря з понад 20 матчами Ліги чемпіонів за плечима досі не грав за збірну важко піддається поясненню, однак цього разу він точно має отримати свій шанс.

Хто наш суперник? Про збірну Канади

Ще донедавна сприймати збірну Канади з футболу як щось серйозне було досить важко. Протягом певної частини 21 століття команда не демонструвала високих результатів ні на континентальних турнірах, ні тим більше на чемпіонатах світу, куди канадці не виходили з 1986 по 2022 рік.

Однак потім стався прорив. У 2007 та 2021 роках збірна Канади діставалася півфіналу Золотого кубку КОНКАКАФ. Потім був історичний вихід на ЧС-2022, а у 2024 році канадці, разом з іншими північноамериканськими збірними, виступили на значно більш конкурентному Копа Америка і посіли там четверте місце, після Аргентини, Колумбії та Уругваю.

Причина будь-якого підйому полягає у гравцях, і у розпорядженні збірної Канади по-справжньому якісні виконавці є. Сьогоднішня Канада – це не лише Альфонсо Девіс, як це було ще зовсім недавно. Хоча, головною зіркою своєї збірної, як і раніше, залишається саме він. Детальніше про тих, хто формує обличчя сьогоднішньої збірної Канади, ми розповідали в окремому матеріалі, тож тут, для анонсу, просто скажемо, що група атаки суперника виглядає значно яскравіше за нашу.

Прогноз на матч Канада - Україна

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога Канади – 2,28, нічия – 3,32, успіх України – 3,22. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

Історія зустрічей України та Канади

Можливо, далеко не всі це згадають, але проти збірної Канади Україна вже грала. У далекому 2010 році команди провели спаринг у Києві, який завершився результативною нічиєю 2:2.

Причому після першого тайму українці поступалися з рахунком 0:2, але після перерви голи Мілевського та тимощука допомогли синьо-жовтим врятувати хоча б нічию. А як усе складеться цього разу – дізнаємося вже зовсім скоро.

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У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ