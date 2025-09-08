Які збірні вже кваліфікувалися на чемпіонат світу-2026: відомі 18 команд з 48
До числа учасників приєднався Туніс
близько 2 годин тому
фото - FIFA
Стали відомі 18 учасників чемпіонату світу з футболу-2026. Останньою на турнір пробилася збірна Тунісу.
У вересні путівки на мундіаль також вибороли Уругвай, Колумбія, Парагвай та Марокко.
Раніше через відбіркові матчі кваліфікувалися збірні Японії, Нової Зеландії, Ірану, Аргентини, Узбекистану, Південної Кореї, Йорданії, Австралії, Еквадору та Бразилії.
Окрім того, США, Канада та Мексика отримали місця автоматично як господарі чемпіонату.
Загалом у фінальній стадії турніру зіграють 48 команд.
