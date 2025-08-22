Захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував нічию в першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта (1:1). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Непогано почали матч і мали кілька моментів, проте неуважно зіграли під час стандарту, припустилися помилки й дозволили супернику здобути невелику перевагу, через що вони почувалися впевнено та грали по рахунку. Це трохи збило настрій на початку гри, утім пізніше нам вдалося зібратися, і в цілому було достатньо нагод, щоб виграти матч.

Зрівняв рахунок? Якщо чесно, хочеться частіше допомагати команді. Дійсно, матч видався важким, і я радий, що зміг хоч трохи покращити ситуацію на полі, водночас засмучений, що не вдалося досягти того результату, на який розраховуємо і до якого тренерський штаб завжди закликає: потрібно перемагати в кожному матчі, незалежно від того, яка це гра. Тренер приділяє стандартам багато уваги, тому забити гол було особливо відповідально.

Відсутність головного тренера завжди відчувається – його не було ані в роздягальні, ані на полі. Інколи ми чули його з трибун, і це, звісно, помітно, але не варто шукати виправдання. Ми повинні виходити на матч і перемагати. Коли «Шахтар» виходить на поле, завжди стоїть завдання перемагати. Що слід покращити? Реалізацію моментів.