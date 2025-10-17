Капітан Ліверпуля — про трансфери: «Думаю, клуб блискуче спрацював»
Вірджіл ван Дейк вірить у успіх новачків «червоних»
близько 3 годин тому
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував трансферну політику клубу, зазначивши, що придбані влітку гравці поки що не виправдали очікувань.
«Думаю, клуб блискуче спрацював у плані трансферів, але посиленням вони поки не стали. Очевидно, що ми сильно втратили в якості, такій важливій для нас за останні кілька років. Ми продали таких майстерних гравців, як Діас, Нуньєс, Кванса та Елліотт.
Нам довелося замінювати їх якісними футболістами, і ми знаємо, наскільки складний сучасний ринок, але клуб відмінно впорався. Тепер потрібно працювати, щоб створити дуже і дуже хорошу команду, щоб бути конкурентними у всіх турнірах. Така наша мета», – сказав ван Дейк.
На даний момент Ліверпуль посідає другу позицію у турнірній таблиці АПЛ, набравши 15 очок після семи зіграних матчів.
