Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував трансферну політику клубу, зазначивши, що придбані влітку гравці поки що не виправдали очікувань.

«Думаю, клуб блискуче спрацював у плані трансферів, але посиленням вони поки не стали. Очевидно, що ми сильно втратили в якості, такій важливій для нас за останні кілька років. Ми продали таких майстерних гравців, як Діас, Нуньєс, Кванса та Елліотт.

Нам довелося замінювати їх якісними футболістами, і ми знаємо, наскільки складний сучасний ринок, але клуб відмінно впорався. Тепер потрібно працювати, щоб створити дуже і дуже хорошу команду, щоб бути конкурентними у всіх турнірах. Така наша мета», – сказав ван Дейк.