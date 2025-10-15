Павло Василенко

Головний тренер Челсі Енцо Мареска отримав один матч дискваліфікації за червону картку, яку він отримав у матчі проти Ліверпуля 4 жовтня після того, як на шостій хвилині компенсованого часу залишив штрафний майданчик, щоб відсвяткувати переможний гол.

Мареску також оштрафували на 8000 фунтів стерлінгів і він не буде на лаві запасних під час матчу в Ноттінгемі у суботу, 18 жовтня.

Італійський тренер після матчу заявив, що це була імпульсивна реакція з його боку, і червона картка «була того варта», повідомляє DPA.

Наразі Челся займає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.