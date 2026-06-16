Павло Василенко

Центральний півзахисник і капітан Олександрії Дмитро Мишньов після вильоту своєї команди з УПЛ продовжить виступи в одному з клубів елітного дивізіону. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт Мишньова з Олександрією закінчується 30 червня 2026 року, а сам він погодив умови переходу в київську Оболонь на правах вільного агента. «Пивовари» також розглядали В'ячеслава Чурка (ФК Харків) та Остапа Притулу (Рух).

Крім того, київський клуб проявляє інтерес до вінгера Артема Шулянського, який також перебуває на контракті з Олександрією.

32-річний Мишньов в минулому сезоні провів 31 матч. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 250 тисяч євро.

Олександрія посіла передостаннє місце в чемпіонаті, проте після відмови від участі в УПЛ Руху замінила львівський клуб у стикових поєдинках за місце в УПЛ з київським Лівим Берегом з Першої ліги, програла (1:1, 0:1) і покинула вищий дивізіон.

За підсумками минулого сезону Оболонь посіла 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ.