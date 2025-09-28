Караваєв підсумував нічию Динамо з Карпатами: «Це дуже прикро»
Біло-сині втратили перемогу
близько 17 годин тому
Карпати змогли здобути один бал у матчі проти Динамо, зігравши внічию 3:3. Два голи у складі киян забив Олександр Караваєв. Футболіст, який оформив дубль, зазначив, що Динамо не вистачило концентрації наприкінці зустрічі, і йому прикро через втрачений результат.
Крім того, Караваєв розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі з Крістал Пелес у рамках першого туру Ліги конференцій.
«Я вже казав раніше після втрачених перемог на останніх хвилинах, що це дуже прикро. Потрібно мати концентрацію до останніх хвилин. Спочатку нам забили два м’ячі, потім у другому таймі вже ми забили Карпатам двічі теж дуже швидко, а також ще створювали моменти, але не реалізували їх.
Я чув, що Крістал Пелес перемагали по ходу матчу. Звісно, розуміємо, що це дуже сильна команда. АПЛ – це найвищий рівень.
Звісно, дивимося матчі АПЛ, постійно спілкуюся з Віталієм Миколенком, а також розмовляв з Назарієм Русиним, коли він був у Сандерленді, вони розповідають, що англійський футбол дуже силовий, крім того, там грають одні з найкращих футболістів. Будемо розбирати суперника, потрібно готуватися, виходити на поле й грати», — сказав Караваєв для пресслужби Динамо.