Карпати змогли здобути один бал у матчі проти Динамо, зігравши внічию 3:3. Два голи у складі киян забив Олександр Караваєв. Футболіст, який оформив дубль, зазначив, що Динамо не вистачило концентрації наприкінці зустрічі, і йому прикро через втрачений результат.

Крім того, Караваєв розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі з Крістал Пелес у рамках першого туру Ліги конференцій.