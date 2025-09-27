Головний тренер Карпат Владислав Лупашко порівняв сенсаційну нічию в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Динамо (3:3) з грою проти Шахтаря (3:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Проти Шахтаря нам було важче створювати моменти. У тому матчі події розвивались по-іншому: тоді ми мали відігруватись, сьогодні ж вели в рахунку та мали збільшувати свою перевагу в першому таймі. Після того, як рахунок став 2:0, ми були ближчі до третього м’яча, ніж Динамо до першого. Ми мали збільшувати цю різницю. Наприкінці першого тайму ми пропустили зі стандарту. Дуже якісне виконання. Піхальонок може виконати дев’ять з десяти передач у ту точку, яку потребує ситуація.

Якби зараз у мене спитали, чи віддали б ми м’яч супернику після 2:0 та сіли в оборону, знаючи перебіг поєдинку – ми б на це не погодились. На мою думку, футбол має бути таким, що після першого гола потрібно бігти за другим, третім. І ніяк по-іншому. Тоді матч буде цікавим, динамічним. Саме на це ми наголошуємо і цього хочемо. Сьогодні не вдалось забити одразу третій. Але я впевнений, що така тактика приведе до яскравої гри і яскравих результатів.

Фартова червоно-чорна форма? Якщо ви хочете, то будемо грати в ній до кінця сезону. Полив газону? По-перше, ми маємо піднімати ці теми. Це найменше, що ми можемо зробити. На мене образились за слова після гри з Оболонню, але я не прив’язував цей фактор до результату. Не потрібно мене сьогодні після перемоги питати, чи влаштувала мене якість поля. Ви маєте рацію, футбол на вологому газоні – дуже швидкий. Мені сподобався цей футбол. Глядачі не хочуть дивитись футбол, де м’яч застрягає у газоні. Коли суддя свистить… Сьогодні арбітр давав боротися, давав динаміку – і на це цікаво дивитись. А коли арбітр свистить у кожному епізоді… Я б не дивився такий футбол. Ми маємо про це говорити.

Також не може бути поділу між Динамо та Оболонню. Гравець повинен бути у фокусі кожного дня, це дуже важливо. Ми маємо бути такими з усіма суперниками. Ми казали гравцям – якщо хтось буде не сфокусованим на грі, то ми робитимемо ротацію.