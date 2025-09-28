Караваєв відреагував на помилку Моргуна у матчі з Карпатами: «Винна уся команда»
Олександр Караваєв підтримав голкіпера киян
близько 16 годин тому
Київське Динамо знову не зуміло виграти у матчі Української Прем'єр-ліги. У сьомому турі біло-сині зіграли внічию із львівськими Карпатами, пропустивши вирішальний гол на 90+4 хвилині.
Після гри журналісти взяли коментар у ключового гравця команди Олександра Караваєва, який висловив підтримку воротареві киян Валентину Моргуну.
«Можна багато чого говорити, але перемагаємо, програємо та граємо унічию ми усі разом. Тому це були помилки усієї команди, які призвели до такого рахунку. Якщо ми не здобули три очки, винна уся команда», – сказав Олександр для пресслужби Динамо.
Наразі Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ із 14 очками після семи матчів, проте команда втретє поспіль втрачає очки, раніше зігравши внічию з Оболонню (2:2) та Олександрією (2:2).