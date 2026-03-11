Карпати орендували хавбека Динамо
Клуби досягли домовленості про оренду гравця до кінця поточного сезону
близько 2 годин тому
Фото: Динамо Київ
Львівські Карпати посилили склад півзахисником київського Динамо Валентином Рубчинським. Про завершення трансферної угоди офіційно повідомили пресслужби обох клубів.
24-річний хавбек переїжджає до Львова на правах оренди. Згідно з офіційною інформацією, Валентин захищатиме кольори «левів» до завершення нинішнього сезону.
У поточному сезоні Рубчинському не вдалося закріпитися в основному складі киян. На рахунку півзахисника лише два виходи на поле в рамках Української Прем'єр-ліги. Окрім внутрішньої арени, Валентин тричі з’являвся у складі Динамо в матчах Ліги конференцій.
