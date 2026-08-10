Стало відомо, яку суму заробила Костюк за виступ на «тисячнику» у Торонто
Українська тенісистка поклала у свою скарбничку 120 рейтингових очок
Марта Костюк / Фото - CNN
Відомий гонорар української тенісистки Марта Костюк (№11 WTA) на турнірі WTA 1000 у Торонто, Канада.
Марта дійшла до четвертого раунду «тисячника», де програла польській тенісистці Ізі Швьонтек (№8 WTA) – 6:3, 1:6, 2:6.
За свій виступ 23-річна українка заробила 81 800 доларів та 120 рейтингових очок.
Переможниця змагань отримає 1,085,220 доларів та тисячу очок.
Нагадаємо, виступи на турнірі продовжує українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA), яка здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою (WTA №10) у четвертому колі.