Правий захисник мадридського Реалу Дані Карвахаль знову вибув із ладу і, за попередніми даними, не зможе вийти на поле щонайменше півтора місяці.

У 32-річного футболіста виявлено рухоме суглобове тіло у правому коліні - травма, отримана під час Ель-Класіко проти Барселони, яке завершилося перемогою вершкових з рахунком 2:1. Медичний штаб клубу ухвалив рішення про проведення артроскопічної операції, повідомляє AS.

В офіційному повідомленні Реала зазначається, що після обстеження капітану діагностували проблеми з правим коліном, і найближчим часом його чекає артроскопія.

За інформацією іспанських ЗМІ, терміни відновлення захисника становитимуть від шести до десяти тижнів, що означає можливу відсутність Карвахаля до кінця 2025 року.

Зазначимо, що це вже третє пошкодження футболіста за останні шість місяців — влітку він відновлювався після травми хрестоподібної зв'язки, а восени пропускав зустрічі через проблеми з литковим м'язом.