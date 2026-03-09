Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився очікуваннями від першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасл Юнайтед. Німецький фахівець наголосив на важливості надійної гри в обороні проти представника АПЛ.

Флік також згадав нещодавні невдачі в Кубку Іспанії проти Атлетіко, які стали приводом для серйозної розмови всередині команди щодо дій захисної лінії. Слова наводить офіційний сайт УЄФА.

Ньюкасл грає добре, якісно йде в пресинг один на один і швидко розвиває атаки, нам потрібно буде оборонятися дуже уважно, проявляючи хоробрість і віру в себе. Враховуватиметься результат обох ігор. Ми вже в цьому переконалися в матчах Кубка Іспанії з Атлетіко. Ми вивчили та обговорили в команді цей матч з усією чесністю. Ми не оборонялися так, як хотіли б. Ми попрацювали над грою в захисті, адже це дуже важливо в Лізі чемпіонів.

Прем'єр-ліга — найкращий чемпіонат у світі, вона просто неймовірна. Ми так же сильні, як і наш опонент. Нам необхідно грати зі своєю філософією і показати це світу.