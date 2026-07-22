Каземіро офіційно став гравцем Інтер Маямі
Угода розрахована до кінця сезону-2027
39 хвилин томуПідписатися в
Фото: Інтер Маямі
Інтер Маямі оголосив про підписання контракту з бразильським півзахисником Каземіро.
Хавбек приєднався до клубу MLS на правах вільного агента. Угода розрахована до кінця сезону-2027 з можливістю продовження до червня 2029 року. Бразилець приєднається до команди після отримання візи.
Попереднім клубом Каземіро був Манчестер Юнайтед. У сезоні-2025/2026 він зіграв 34 матчі в АПЛ, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.
МЮ офіційно придбав чвертьфіналіста чемпіонату світу-2026.