Денис Сєдашов

Інтер Маямі оголосив про підписання контракту з бразильським півзахисником Каземіро.

Хавбек приєднався до клубу MLS на правах вільного агента. Угода розрахована до кінця сезону-2027 з можливістю продовження до червня 2029 року. Бразилець приєднається до команди після отримання візи.

Попереднім клубом Каземіро був Манчестер Юнайтед. У сезоні-2025/2026 він зіграв 34 матчі в АПЛ, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.

МЮ офіційно придбав чвертьфіналіста чемпіонату світу-2026.