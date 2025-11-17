Форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн поділився думками про майбутній чемпіонат світу 2026 року. Англійська команда вже забезпечила собі участь у фінальній частині мундіалю та завершила відбір перемогою над Албанією — 2:0.

Фаворит ЧС-2026? До числа таких визначено можна віднести Францію. Ми з Майклом Олісе чудово ладнаємо, постійно жартуємо про те, як усе складеться наступного літа. Те саме з Упамекано, так само і з багатьма німцями — Німеччина теж розраховує пройти далеко. У Баварії панує дух здорової конкуренції, ми жартуємо один з одним. Кожен хоче виграти чемпіонат світу, — зазначив Кейн у коментарі Bayern & Germany.

Нагадаємо, підопічні Томаса Тухеля виграли всі вісім матчів у відборі на ЧС, не пропустивши жодного гола та забивши 22.