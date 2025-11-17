Кейн лідирує серед бомбардирів європейських відборів до ЧС та Євро
Форвард збірної Англії оновив історичний показник результативності
19 хвилин тому
Нападник мюнхенської Баварії та національної збірної Англії Гаррі Кейн встановив новий рекорд результативності у відбіркових раундах до чемпіонатів світу та Європи. Починаючи з 2019 року, форвард забив 40 м’ячів у матчах кваліфікації великих турнірів — показник, який не зміг повторити жоден футболіст європейських збірних.
Найближчим переслідувачем англійця є нападник збірної Португалії Криштіану Роналду, на рахунку якого 32 голи у відборах.
Водночас команда Гаррі Кейна впевнено пройшла кваліфікаційний цикл до чемпіонату світу 2026 року. Англія набрала 24 очки у групі K, здобувши максимум — вісім перемог у восьми поєдинках.
Нагадуємо, що чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини. Саме вона здобула титул у фіналі ЧС-2022, де протистояла Франції. Основний час завершився результативною нічиєю 3:3, а у серії пенальті сильнішою стала аргентинська команда — 4:2.
