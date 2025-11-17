Нападник мюнхенської Баварії та національної збірної Англії Гаррі Кейн встановив новий рекорд результативності у відбіркових раундах до чемпіонатів світу та Європи. Починаючи з 2019 року, форвард забив 40 м’ячів у матчах кваліфікації великих турнірів — показник, який не зміг повторити жоден футболіст європейських збірних.

Найближчим переслідувачем англійця є нападник збірної Португалії Криштіану Роналду, на рахунку якого 32 голи у відборах.

Водночас команда Гаррі Кейна впевнено пройшла кваліфікаційний цикл до чемпіонату світу 2026 року. Англія набрала 24 очки у групі K, здобувши максимум — вісім перемог у восьми поєдинках.

Нагадуємо, що чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини. Саме вона здобула титул у фіналі ЧС-2022, де протистояла Франції. Основний час завершився результативною нічиєю 3:3, а у серії пенальті сильнішою стала аргентинська команда — 4:2.