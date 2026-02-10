Англійський форвард Баварії Гаррі Кейн привернув увагу клубів із Саудівської Аравії і вже наступного літа може отримати вкрай вигідні пропозиції.

За даними Кicker, інтерес до 30-річного нападника виявляють топ-клуби саудівського чемпіонату, серед яких називаються Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. При цьому керівництво мюнхенців має намір зберегти свого ключового бомбардира, однак у контракті Кейна прописано пункт про викуп у розмірі 70 мільйонів євро.

Цей пункт дає гравцеві право офіційно повідомити клуб про бажання змінити команду перед його активацією.

Нинішнього сезону Кейн демонструє визначну результативність — він уже забив 38 м'ячів у 35 матчах за Баварію у всіх турнірах. Контракт англійського нападаючого з німецьким грандом розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче продовжити контракт з легендою клубу.