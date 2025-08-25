Хабі Алонсо бачить позитивні зрушення в Реалі на старті сезону
«Бланкос» не гублять очки на старті
близько 1 години тому
Головний тренер Реала Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 2 туру Ла Ліги проти Ов'єдо (3:0). Його слова наводить Marca.
Я аналізую перемогу з точки зору гри. У першому таймі у нас був відмінний ритм роботи з м'ячем, ми домінували, хоча було складно, тому що Ов'єдо щільно оборонявся. Ми знали, що потрібно продовжувати в тому ж дусі.
У другому таймі ми трохи пригальмували, нам було важко підтримувати ритм, але завдяки захисту ми перехоплювали м'яч, швидко переходили в атаку, і два голи принесли нам спокій.
Я задоволений тим, що це була дуже цілісна гра. Вінісіус відмінно ввійшов у неї, став вирішальним фактором, і я радий за нього.», - сказав Алонсо.
