Головний тренер Реала Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 2 туру Ла Ліги проти Ов'єдо (3:0). Його слова наводить Marca.

Я аналізую перемогу з точки зору гри. У першому таймі у нас був відмінний ритм роботи з м'ячем, ми домінували, хоча було складно, тому що Ов'єдо щільно оборонявся. Ми знали, що потрібно продовжувати в тому ж дусі.

У другому таймі ми трохи пригальмували, нам було важко підтримувати ритм, але завдяки захисту ми перехоплювали м'яч, швидко переходили в атаку, і два голи принесли нам спокій.

Я задоволений тим, що це була дуже цілісна гра. Вінісіус відмінно ввійшов у неї, став вирішальним фактором, і я радий за нього.», - сказав Алонсо.