Павло Василенко

Мадридський Реал здобув легку перемогу у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів, перемігши дебютанта турніру Кайрат з Алмати з рахунком 5:0. Поїздка до Казахстану для делегації іспанського гранду запам’ятається незвичайними моментами.

Зустріч із зірками Реала стала приводом для святкування для мешканців Алмати. І казахстанські журналісти не залишилися осторонь.

Вірусний момент стався на пресконференції головного тренера мадридців Хабі Алонсо.

Казахський журналіст здивував Хабі Алонсо жестом, який викликав посмішку на обличчі тренера Реала.

«Я приніс вам подарунок», – сказав журналіст, підходячи до іспанського тренера. «Я знаю, що ви любите риболовлю, що ви хороший рибалка, і це подарунок для вас».

Подарунком була не що інше, як пластикова рибка. На цьому сюрпризи не закінчилися, адже під час пресконференції пристрій запрограмували повторювати: «Unos, dos, tres, Hala Madrid!»

Цей незвичайний момент розвеселив усіх у конференц-залі. Сцена повторювалася кілька разів під час заяв Хабі Алонсо.

🤣 ¡Surrealista momento vivido en la rueda de prensa de Xabi Alonso tras la victoria ante el Kairat! Un periodista ha regalado un pez-altavoz al entrenador del Real Madrid 📲 @jdelriomuradas pic.twitter.com/DVAsKsX3DG — MARCA (@marca) September 30, 2025

Пізніше члена персоналу Реала спіймали на тому, що він переносив рибу в клубний автобус.