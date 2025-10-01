Хабі Алонсо був шокований. Він отримав незвичайний подарунок від журналістів з Казахстану
Королівський клуб відчув шалений прийом у Алмати
близько 4 годин тому
Мадридський Реал здобув легку перемогу у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів, перемігши дебютанта турніру Кайрат з Алмати з рахунком 5:0. Поїздка до Казахстану для делегації іспанського гранду запам’ятається незвичайними моментами.
Зустріч із зірками Реала стала приводом для святкування для мешканців Алмати. І казахстанські журналісти не залишилися осторонь.
Вірусний момент стався на пресконференції головного тренера мадридців Хабі Алонсо.
Казахський журналіст здивував Хабі Алонсо жестом, який викликав посмішку на обличчі тренера Реала.
«Я приніс вам подарунок», – сказав журналіст, підходячи до іспанського тренера. «Я знаю, що ви любите риболовлю, що ви хороший рибалка, і це подарунок для вас».
Подарунком була не що інше, як пластикова рибка. На цьому сюрпризи не закінчилися, адже під час пресконференції пристрій запрограмували повторювати: «Unos, dos, tres, Hala Madrid!»
Цей незвичайний момент розвеселив усіх у конференц-залі. Сцена повторювалася кілька разів під час заяв Хабі Алонсо.
Пізніше члена персоналу Реала спіймали на тому, що він переносив рибу в клубний автобус.