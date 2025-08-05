Павло Василенко

Новий тренер мадридського Реала Хабі Алонсо змінив одне з правил часів Карло Анчелотті, що, очевидно, не дуже подобається гравцям.

За часів Анчелотті футболісти мали бути на стадіоні не пізніше ніж за 30 хвилин до початку тренування, але тепер його наступник вимагає, щоб вони були там щонайменше на годину раніше, повідомляє El Chiringuito.

Гравці матимуть менше часу на сон вранці, а також їм доведеться поспішати крізь години пік в іспанській столиці.

Реал розпочав тренування в понеділок, 4 серпня, після того, як усю програму було перенесено через участь команди у Клубному чемпіонаті світу.

Наразі запланований лише один товариський матч – 12 серпня проти WSG Tirol.

Реал розпочне свої матчі Ла Ліги 19 серпня проти Осасуни на стадіоні «Сантьяго Бернабеу».