У понеділок, 4 серпня, футболісти Реала пройшли обов’язковий медогляд, після чого провели перше тренування літнього збору. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Під керівництвом Хабі Алонсо команда повернулася до роботи після 24-денної паузи — саме стільки минуло з моменту останнього поєдинку попереднього сезону, коли Реал поступився ПСЖ з рахунком 0:4 у півфіналі клубного чемпіонату світу. Попри обмежений час на відновлення, колектив розпочав новий етап з оновленими силами.

Минулого сезону Реал фінішував другим у чемпіонаті Іспанії, набравши 84 очки. Перший матч у новому сезоні Ла Ліги команда проведе 19 серпня — вдома проти Осасуни.

Українець Андрій Лунін також з'явився на перше тренування клубу, але сюрпризом відзначився інший гравець Реала.