Хабі Алонсо прояснив епізод з травмою Трента
Захисник достроково завершив гру з Марселем
9 хвилин тому
Тренр Александер - Арнольд / Фото - Getty Images
Головний тренер Реала Хабі Алонсо після матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Марселя (1:0) висловився про травму англійського латераля Трента Александера-Арнольда. Його слова наводить Marca.
Ми трохи зачекаємо з Трентом, тому що, можливо, все не так погано, як здається. У нас є варіанти й універсальні гравці, які можуть грати на різних позиціях як у захисті, так і в півзахисті. Тепер ми маємо думати, що буде найкраще, - розповів Алонсо.
