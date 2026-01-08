Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував значення Вінісіуса Жуніора для команди перед півфіналом Суперкубку Іспанії проти Атлетіко. Алонсо підкреслив ключову роль бразильського форварда та його вплив на ігровий процес клубу.

«Попереду довгий сезон, Віні буде важливим. Він нам потрібен у найкращій формі, щоб отримував задоволення від гри. Коли він робить це, дає нам іскру. Ми повинні знайти його. Вінісіус фундаментальний гравець для нас», – сказав Алонсо.

Заява тренера пролунала на тлі недавньої реакції вболівальників, які освистали Вінісіуса під час його заміни у матчі чемпіонату Іспанії з Бетісом (5:1). Алонсо закликав фанатів виявляти підтримку вінгеру та визнати його важливість для команди.