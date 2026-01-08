Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо може втратити свою посаду вже найближчим часом. Про це повідомляє видання As.

Як стверджує джерело, доля 43-річного іспанського фахівця безпосередньо залежить від виступу команди у Суперкубку Іспанії. У разі невдачі в турнірі або слабкої гри керівництво клубу серйозно замислиться про кадрові зміни на тренерській посаді.

Ключовим випробуванням для Алонсо стане півфінальна зустріч із Атлетіко, запланована на 8 січня. Перемога виведе Реал у фінал, де суперником стане Барселона, яка раніше впевнено розібралася з Атлетіком з рахунком 5:0.

Саме результати цих матчів можуть відіграти вирішальну роль у майбутньому Хабі Алонсо на чолі мадридського гранда.