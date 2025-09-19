Павло Василенко

Одразу після фінального свистка матчу Ліги чемпіонів між Ньюкаслом та Барселоною (1:2) на полі «Сент-Джеймс Парк» розгорілися гарячі сцени.

Каталонці святкували перемогу, яку приніс Маркус Рашфорд, оформивши дубль у другому таймі – спершу ударом головою, а згодом ефектним дальнім пострілом.

Однак після гри сталося непередбачуване: на газон вибіг фанат, який прорвався з трибун. Він промчав повз Педрі й націлився безпосередньо на Рашфорда, котрий щойно отримав нагороду найкращого гравця матчу.

Pitch invader gets taken out as Marcus Rashford picks up his Man of the Match Award 👋 pic.twitter.com/KiwOjiMf1P — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) September 18, 2025

На щастя, охорона діяла блискавично – зловмисника зупинили та вивели зі стадіону. За подібну поведінку йому загрожує штраф або навіть заборона на відвідування матчів.

Вже у неділю Барселона проведе наступний поєдинок Ла Ліги проти Хетафе на стадіоні «Йохан Кройфф».