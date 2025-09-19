У четвер, 19 вересня, завершився перший тур загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. За підсумками стартових матчів на вершині турнірної таблиці опинився Айнтрахт Франкфурт. Німецький клуб розгромив турецький Галатасарай з рахунком 5:1 та набрав максимальні три очки з найкращою різницею забитих і пропущених голів.

За франкфуртцями йдуть ПСЖ, Брюгге, лісабонський Спортінг, бельгійський Юніон, Баварія, міланський Інтер та лондонський Арсенал.

У середній частині таблиці – Манчестер Сіті, Барселона, Карабах, Ліверпуль, мадридський Реал та інші клуби.

Останню сходинку посідає Аталанта, яка всуху програла ПСЖ (0:4).

Нагадаємо, після восьми турів формується підсумкова таблиця з 36 клубів. Вісім найкращих команд одразу виходять у 1/8 фіналу, а клуби, що займуть місця з 9-го по 24-е, проведуть стикові матчі за право потрапити до плей-оф.