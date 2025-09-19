Турнірна таблиця загального етапу Ліги чемпіонів після 1-го туру
Айнтрахт – лідер турніру
У четвер, 19 вересня, завершився перший тур загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. За підсумками стартових матчів на вершині турнірної таблиці опинився Айнтрахт Франкфурт. Німецький клуб розгромив турецький Галатасарай з рахунком 5:1 та набрав максимальні три очки з найкращою різницею забитих і пропущених голів.
За франкфуртцями йдуть ПСЖ, Брюгге, лісабонський Спортінг, бельгійський Юніон, Баварія, міланський Інтер та лондонський Арсенал.
У середній частині таблиці – Манчестер Сіті, Барселона, Карабах, Ліверпуль, мадридський Реал та інші клуби.
Останню сходинку посідає Аталанта, яка всуху програла ПСЖ (0:4).
Нагадаємо, після восьми турів формується підсумкова таблиця з 36 клубів. Вісім найкращих команд одразу виходять у 1/8 фіналу, а клуби, що займуть місця з 9-го по 24-е, проведуть стикові матчі за право потрапити до плей-оф.
Турнірна таблиця ЛЧ 2025/26 (після 1-го туру)
Айнтрахт Франкфурт – 5:1, 3 очки
ПСЖ – 4:0, 3
Брюгге – 4:1, 3
Спортінг – 4:1, 3
Рояль Уніон СЖ – 3:1, 3
Баварія Мюнхен – 3:1, 3
Арсенал – 2:0, 3
Інтер – 2:0, 3
Манчестер Сіті – 2:0, 3
Карабах – 3:2, 3
Ліверпуль – 3:2, 3
Барселона – 2:1, 3
Реал Мадрид – 2:1, 3
Тоттенгем – 1:0, 3
Боруссія Дортмунд – 4:4, 1
Ювентус – 4:4, 1
Байєр Леверкузен – 2:2, 1
Буде/Глімт – 2:2, 1
Славія Прага – 2:2, 1
Копенгаген – 2:2, 1
Пафос – 0:0, 1
Олімпіакос Пірей – 0:0, 1
Атлетіко – 2:3, 0
Бенфіка – 2:3, 0
Марсель – 1:2, 0
Ньюкасл Юнайтед – 1:2, 0
Вільярреал – 0:1, 0
Челсі – 1:3, 0
ПСВ – 1:3, 0
Наполі – 0:2, 0
Аякс – 0:2, 0
Атлетік – 0:2, 0
Монако – 1:4, 0
Кайрат Алмати – 1:4, 0
Галатасарай – 1:5, 0
Аталанта – 0:4, 0
