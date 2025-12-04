Віцепрезидент житомирського Полісся Олександр Хацкевич поділився враженнями від робочого візиту до варшавської Легії, під час якого ознайомився з роботою клубних структур та бази.

– Яка була мета вашого відрядження?

– Була така можливість подивитися на спортивну інфраструктуру Легії.

– Тобто це був обмін досвідом?

– Так, передусім це обмін досвідом, як ми вже потім домовилися. У них дуже потужний медичний відділ. Також ми поспілкувалися з комерційним директором, зокрема щодо маркетингу.

Хто був на матчах Легії, той бачив, який там перфоменс і як там вболівають. Це атмосфера, яку потрібно переносити до Житомира. Можу навести приклад: коли команда грає у Варшаві в білій формі, то весь стадіон у цій формі. Розумію, що зараз у нас це неможливо, бо йде війна, але я впевнений, що після нашої перемоги ми це зробимо. Поки є час, потрібно приділяти увагу й цьому аспекту.

– Що саме вас найбільше надихнуло під час цього відрядження?

– Це найуспішніший клуб Польщі. Те, як там ставляться до гравців, як працює медичний штаб… У нас є відділ спортивної науки, його керівник досить молодий, і досвід потрібно передавати.

Зараз ми в контакті з медичним відділом Легії. Вони запрошують наших лікарів та реабілітолога, щоб хлопці своїми очима побачили, як там усе працює. Гравці – це актив клубу. У цьому нам потрібно додавати, і наш медичний відділ із задоволенням хоче туди поїхати.

– Чому медичний центр Легії працює на такому високому рівні? Що особливо його вирізняє?

– Тому що клуб дуже досвідчений. Полісся отримало професійний статус лише 8 років тому. Ми ще молодий клуб, і наш медичний відділ також молодий, тому потрібно переймати досвід у найкращих.

Я був там особисто, все бачив. На базі дуже багато місця для реабілітації та відновлення після пошкоджень. Це потрібно вивчати. Ми також домовилися щодо співпраці у комерційному відділі, медіа та маркетингу.

Свій наступний матч Полісся проведе у чемпіонаті України проти львівського Руха 7 грудня, початок о 18:00.