Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підсумував матч Премʼєр-ліги проти Сандерленда, який завершився нічиєю 1:1.

Енфілд не втратив вплив. Точно. Але очевидно, що команди, які грають із нами зараз, вважають, що можуть досягти результату.

І навіть ті матчі, які ми виграли, додавали впевненості іншим суперникам, бо вони думали: хм, проти них щось можливо. Адже перемоги, здобуті нами на старті сезону, також були непростими.

Я не зовсім погоджуюсь із тим, що впевненість Сандерленда зростала упродовж другого тайму, тому що, на мою думку, протягом усієї другої половини м’ячем володіла тільки одна команда, і лише одна команда грала на своїй половині поля.

Так, суперник міг перевести гру на нашу половину, коли отримував штрафний або виконував удар від воріт. І нам довелося тричі-чотири рази захищатися після стандартів, аутів і кутових. Це справді небезпечно, бо цього сезону суперник уже показував, що дуже сильний на стандартах.

Добре, що ми не пропустили після стандарту. Можливо, завдяки цьому ми хоча б взяли одне очко, — наводить слова Слота офіційний сайт Ліверпуля.