Хавбек Барселони — про своє відновлення: «Теоретично, через п’ять місяців я вже зможу грати»
Гаві висловився про свою травму
11 хвилин тому
Гаві/фото: Барселона
Півзахисник Барселони Гаві розповів про перебіг свого відновлення після травми.
За словами іспанського футболіста, реабілітація відбувається згідно з планом, і він розраховує повернутися на поле найближчими місяцями, повідомляє Mundo Deportivo.
«Я дотримуюся встановлених термінів і, поки що, все йде дуже добре. Теоретично, через п’ять місяців я вже зможу грати.
Перш за все, мені потрібно бути терплячим. Найбільше боляче дивитися на своїх товаришів по команді і не мати можливості грати. Але зараз я хочу тільки одного — повністю одужати. Водночас команда проводить чудовий сезон».
