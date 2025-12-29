Півзахисник Барселони Гаві розповів про перебіг свого відновлення після травми.

За словами іспанського футболіста, реабілітація відбувається згідно з планом, і він розраховує повернутися на поле найближчими місяцями, повідомляє Mundo Deportivo.

«Я дотримуюся встановлених термінів і, поки що, все йде дуже добре. Теоретично, через п’ять місяців я вже зможу грати.

Перш за все, мені потрібно бути терплячим. Найбільше боляче дивитися на своїх товаришів по команді і не мати можливості грати. Але зараз я хочу тільки одного — повністю одужати. Водночас команда проводить чудовий сезон».